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24 saat ses ve görüntü kaydeden 'böcek'ler her yerde

Antalya'da, ortam dinlemek ya da görüntülemek için kullanılan 'böcek'lerin tespitini yapan bilişimci Harun Yılmaz Öztürk, her türlü ortama böcek yerleştirildiğini belirterek, en sık kullanılan yerlerin ise LED ampuller ve üçlü prizler olduğunu ifade etti.
24 saat ses ve görüntü kaydeden 'böcek'ler her yerde

Antalya'da bilişim ve güvenlik üzerine çalışan Harun Yılmaz Öztürk, 2005 yılında sinyal kesici işine girdi. Gelen talepler üzerine dinleme cihazları ve gizli kameralarla ilgilenen Öztürk, 'böcek' olarak tanımlanan bu ortam dinleme ve görüntüleme cihazlarının hem satışı hem de tespitini yapmaya başladı. Kısa sürede İzmir ve Akdeniz bölgesindeki birçok önemli şirket ve kamu kurumunda böcek taraması yapan Öztürk, hiç tahmin edilmeyecek yerlerde gizlenen böcekleri tespit ettiklerini söyledi.

LED ampul, şarj adaptörü, şarj kabloları, uydu alıcısı, uzatmalı üçlü priz, masa saati, masa kalemliği, kemer, ayakkabı topuğu, oda parfümü içi, akla gelen ilk böcek yerleştirilen yerler olurken bunların dışında çok gizli yerlere de bu sistemi yerleştirip 24 saat boyunca ses ve görüntü kaydı almak mümkün oluyor. Böcek tespiti için de frekans metre adlı cihaz kullanılıyor. Bu cihaz sayesinde ortamda frekans yayılımı yapan herhangi bir böcek varsa cihazda hem sesli hem görüntülü uyarı vererek yer tespiti yapılıyor.

Kamu kurumları ve üst düzey şirket yöneticilerinin genellikle tarama hizmeti satın aldığını belirten Harun Yılmaz Öztürk, “Eşinin kendisini dinlediğinden şüphelenenler bize başvuruyor. 18 yaş altı çocuğu var ve kötü alışkanlardan uzaklaştırmak için bu yola başvuruyorlar. Şirket yöneticileri personelini kontrol etmek için bu yola başvuruyor" dedi.

BÖCEK SAYESİNDE DOLANDIRILMAKTAN KURTULMUŞ

Böcek sayesinde dolandırılmaktan kurtulan bir kadın müşterisi olduğunu da anlatan Öztürk, “Bir kadın aradı ve böcek hizmeti almak istediğini belirtti. Genç biriyle evlenmek üzere olduğunu ve sevgilisinin kendisinden 250 bin lira borç istediğini, güven noktasında böcek hizmetinden faydalanmak istediğini söyledi. Yerleştirdiğimiz böcek sayesinde kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu" diye konuştu.

GİZLİ KAMERA VE SES KAYDI YASAL MI?

Harun Yılmaz Öztürk, böcekler sayesinde elde edilen görüntü ve seslerin yasal olmadığını, bunların davalarda geçerliliğinin bulunmadığını sözlerine ekledi. Hukukçular ise bu konuda iki farklı yorum yapıyor. Sistematik bir şekilde düzenli olarak ses ve görüntü kaydı hukuka aykırı kabul edilirken, ani gelişen bir durum ya da kişinin o an kendisini ispatlayabileceği başka hiçbir durum söz konusu değilken böceğe başvurmasının bu şartla delil olarak kabul edileceği görüşünü savunuyor. Hukukçular, bu konular dışında bir kişinin sesi, görüntüsü ya da her ikisini birden kaydedilecekse bunun kişiye mutlaka belirtilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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