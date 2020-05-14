25 bin TL kredi hibe olsun

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı Esnaf Esnek Paketi kapsamında kamu bankalarının esnafa verdiği 25 bin TL kredinin hibe olarak verilmesini istedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ( ANKAMOB ) Başkanı Hüseyin Taklacı covid 19 salgını nedeniyle zor günler geçiren mobilyacı esnafının durumunu değerlendirdi. Esnaf Destek Paketi kapsamında kamu bankaları tarafından esnafa verilen 25 bin TL limitli kredi kartı ve 25 bin TL nakit krediyle ilgili bir öneri getiren Taklacı, “ Zor günler geçiren esnafımız için 25 bin TL, kredi değil hibe şeklinde verilsin istiyoruz. Esnafımızın buna ihtiyacı var ” diye konuştu.

ESNAF ZORDA

Esnafın içinde bulunduğu durumu Taklacı şöyle değerlendirdi:

“Esnafımız kirasını ödemekte güçlük çekiyor, yanındaki elemanını çalıştıramıyor üzerine diğer giderleri var. Zanaatkar dediğimiz kesimin şu an böyle bir talebi var. Bizler de onların sözcüsü olarak bu talepleri yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Kısa çalışma ödeneğinden genellikle yanında eleman çalıştıran esnaf yararlanıyor. Ufak esnafımız en fazla 10 tane eleman çalıştırabiliyor yanında. Bu desteklerin direk olarak özellikle ufak esnafa verilmesi gerekiyor. Ufak esnafımız yıllardır destek almamış durumda.”

BİRİ ALIYOR BİRİ KALIYOR

“ Bir de kredi garanti fonuyla verilen destekler var. Bazı esnaf hiç bu desteklerden faydalanamıyor. Birisi alıyor birisi alamıyor. Büyük sorunlarımızdan birisi de bu durum. ”

BANKA VE PTT ŞUBELERİ AÇILSIN

“Siteler gibi ekonominin ve vatandaşın işlek olduğu yerde 2-3 tane şubesi olan bankalar var bunlar şubelerini teke düşürmüş durumda, PTT şubesini teke düşürmüş durumda. Bunların önünde kuyruklar oluşuyor. Banka memurları, PTT memurları sosyal mesafeyi koruyarak çalışabilirler. Vatandaşın ve esnafın mağdur olmaması için bu kapalı yerlerin tekrar açılmasını istiyoruz.”

ESNAFIN ÖNÜ AÇILIRSA EKONOMİ İYİ İLERLER

“ Bizim taleplerimiz devletimize yük olmak için değil, devletimizi zora sokmak değil. Esnafımızın önü ne kadar açık olursa ekonomi o kadar iyi ilerler. Şu an ülkemizin ticari açığını kapatıp artıya geçmeye ihtiyacı var. Bunun içinse üretmek gerekiyor. Bizler Ankara’da üretmeye devam ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız. ”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA