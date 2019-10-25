25 Ekim 12.30 HADİ ipucu: "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir?

Mobil bilgi yarışması HADİ, bu öğlen Mini Hadi ile 12.30'da! 25 Ekim Hadi ipucu sorusu! 25 Ekim 12.30 HADİ ipucu sorusu: "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir?

Mini hadi bugün 12:30'da!

"Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir?

Türk edebiyatının üç büyük yazarı da kendisine büyüleyici aşk şiirleri yazmıştır.

25 Ekim 12.30 HADİ ipucu sorusu: "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir?

25 Ekim 12.30 HADİ ipucu cevabı: TOMRİS UYAR

Tomris Uyar kimdir?

15 Mart 1941 tarihinde İstanbul'da doğan Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmendir.

İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gören Uyar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmiştir.

Gündökümü, Günlerin Tortusu ve Yazılır Günler eserlerinin yazarıdır.

4 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur.

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25 Ekim Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi 25 Ekim ipucu sorusu ne zaman yayınlanacak? diye merak ediyor..

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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