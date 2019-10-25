25 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da temaslarda bulunacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Podgoritsa'da Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ve İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodziç'le görüşecek.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yetenek ve Beceri Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezi açılışlarına katılacak.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Kartepe Zirvesi'ne iştirak edecek.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valiliğini ziyaret edecek, ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni'nde yer alacak.

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

10- TÜİK, 2018 yılı kurumsal sektör hesaplarını, ekim ayı sektörel güven endekslerini ve ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

11- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine ve Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesi'nin açılışına katılacak.

13- Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

14- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

15- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

18- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Sosyal Fayda Zirvesi 2019" programına, Çorlu sporcu fabrikası açılışına katılacak, Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret edecek.

- Bakan Kasapoğlu, AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak ve Tekirdağ Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

19- Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

20- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

21- Voleybolda Erkekler ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması kura çekimi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak.

- Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.