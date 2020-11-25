  • BIST 1.332
  • Altın 461,381
  • Dolar 7,9375
  • Euro 9,4454
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındı.
25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacak.

Karar gereği, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şunlar:

"Batman'da Gercüş Ovası, Bayburt'ta Aydıntepe, Beşpınar, Demirözü ve Yazıbaşı ovaları, Bursa'da Güllüce, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Melik ovaları, Elazığ'da Karakoçan ve Kovancılar ovaları, Kahramanmaraş'ta Altınyayla ve Yeşilova ovaları, Kars'ta Akyaka Demirkent, Merkez Dikme ve Susuz ovaları, Malatya'da Eymir Kızık, Kale ve Yenice ovaları, Muş'ta Bulanık, Liz ve Malazgirt ovaları, Niğde'de Eminlik ve Hacıbeyli ovaları."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Aralık 2016'da konuya ilişkin yayımlanan karardaki "Selim Akçakale Ovası" ibaresi, "Kağızman Akçakale Ovası" şeklinde değiştirilirken, Kahramanmaraş, Narlı, Türkoğlu, Altunhisar-Çukurkuyu, Emen ovalarının sınırlarına ilişkin haritalarda değişiklik yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:31
  • 'Deprem çantası hazırlamak için depremi beklemeyin'25 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
  • Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:19
  • Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakarete 5 bin 660 lira ceza25 Kasım 2020 Çarşamba 09:18
  • Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:17
  • 25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:15
  • Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:14
  • Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı24 Kasım 2020 Salı 23:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti