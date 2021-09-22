25 yaşında felç kalacaktı Türkiye’de hayata tutundu

LİBYA’DA yaşayan 25 yaşındaki Amna Jamaleddin Ali Alsharif, bel ağrısı şikayetlerinin artması sonucu yürümede güçlük çekmeye başladı.

Yapılan tetkikler sonrası genç kadının kuyruk sokumunda milyonda bir görülen 10 santimetrelik tümöre rastlandı. Ameliyatı riskli olan Amna, Türkiye’de gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Libya’da yaşayan 25 yaşındaki Amna Jamaleddin Ali Alsharif’in yaklaşık 3 ay önce şiddetli bel ağrıları başladı. Son zamanlarda yürümekte dahi güçlük çeken genç kadının kuyruk sokumunda milyonda bir görülen tümör tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrası hem ameliyatın hem de tümöre bir müdahale gerçekleştirmemenin felç riski taşıdığı belirlendi. Genç kadın, tedavi için Türkiye’ye getirildi. İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Fuat Biçen tarafından gerçekleştirilen girişimsel radyoloji işlemi sonrası genç kadın sağlığına kavuştu.

"HAREKET EDEBİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM ÇOCUĞUMU AYLAR SONRA GÖRECEĞİM"

Hiçbir şekilde rahat hareket edemediğini ve uzun süre oturamadığını belirten Amna Jamaleddin Ali Alsharif, “Çok fazla zorluk çektim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yaşadıklarımı hatırlamıyorum ama 3 ay öncesinde teşhis koydular ve büyük bir tümör olduğunu söylediler. İlk başta çok zorluk çektim çocuğum daha küçüktü ona bakmak ve ilgilenmekte zorlanıyordum. Ama artık daha iyiyim ve çocuğuma daha iyi bakabilirim. İlk duyduğumda çok korkmuştum. Ama şükürler olsun artık o korkularım geçti. Hareket edebildiğim için çok mutluyum. Çocuğumu aylar sonra göreceğim için de çok mutluyum” dedi.

"OPERASYONA GİRSEYDİ SİNİR ZEDELENMESİ VE FELÇ RİSKİ VARDI"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Fuat Biçen ise tümör hakkında şunları söyledi:

“Tümör yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde ve sinirleri tutmuş. Bu durumdaki bir tümör ameliyata alınamadı. Libya’da girişimsel radyoloji açısından imkanlar düşük olduğundan Türkiye’ye getirildi. Burada hastaya bir MR çekildi. MR’da sinir köklerinin tutulduğunu gördük. İlk planda tümörlerde cerrahi önerilir. Tümör sinir köklerini tuttuğundan cerrahiye uygun değildi. Hastanın felç kalma riski vardı. Bu kitle dev hücreli kemik tümörüydü. Biyopsi yapıldı ve bu kitle sinirler bası yaptığından tedavi edilmezse hasta felç kalırdı. Hasta yürümekte zorluk çekiyordu. Hasta tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyordu. Ortopedi ile görüştük ve hasta cerrahiye uygun değildi. Sinir kökleri ve sinir tuttuğundan operasyona gitseydi sinir zedelenmesi ve felç riski vardı.”

"TÜMÖR BESLENEMEDİĞİNDE KÜÇÜLMEYE BAŞLADI"



Gerçekleştirilen işlemin ameliyattan farkını ve işleyişini anlatan Uzm. Dr. Fuat Biçen, “Lokal anestezi altında sol kasıktaki atar damara girdik. Oraya 2 milimetre kalınlığında bir tüp yerleştiriyoruz. Ardından bu iş için üretilmiş tel ve kateterler kullanarak tümörü besleyen atardamarlara giriyoruz ve o atardamarları küçük mikron boyutunda partiküllerle tümörün damarlarını kapatıyoruz. Tümör beslenemediğinde küçülmeye başlıyor. Basınç azalıyor tümör küçülüyor ve hastanın şikayetleri geçiyor. Biz bu doğrultuda hastayı tedavi ettik. Genel anestezi vermedik. Hastayı öğlen çıkardık sabah ise rahatladığını söyledi. Orada yüksek bir atardamar akımı vardı. Basınç azalmıştı, sinirlerdeki bası azalmıştı. Artık hasta rahatlıkla yürüyebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.



"TÜMÖRÜN YÜZDE 30 KÜÇÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"



Literatürde bu tür tümörler ise çok nadir görüldüğünü anlatan Uzm. Dr. Fuat Biçen, "Milyonda 1 ila 2 kişide görülen bir tümör. Normalde dev hücreli kemik tümörü uzun kemiklerde bulunur. Ortopedik olarak da rahatlıkla tedavi ediliyor. Bu iyi huylu bir tümör. Ancak bu hastada biraz daha riskli olan kısım kuyruk sokumunun hemen üzerindeki kemikte olması. Bu büyüyüp sinirlere bası yapmıştı hatta sinirleri tutmuştu. Bu nedenle daha özellikli bir vakaydı. Tekrar bir nüks olursa bu tedavileri yapabiliriz. Tümör iyice küçüldükten sonra sinirlerdeki bası da ortadan kalktıktan sonra ameliyat ihtimalimiz var. Tümör çok büyük ve sinirlere bası yapıyordu. Hastanın şikayetleri de ortadaydı. Tümör küçülmeye başlayınca sinir basısı ortadan kalktı. Her tedavide biraz daha küçülmesini bekliyoruz. Cerrahiye gidip tamamen kurtulabilir hasta. Hastayı kendi haline bıraksaydık tümör daha da büyürdü. İyi huylu olmasına rağmen daha da büyürdü. Hastayı sonuç olarak felç bırakırdı. Yüzde 30 küçüldüğünü gördük. Bu ilk seans için güzel bir yanıt” değerlendirmesinde bulundu.