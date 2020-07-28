  • BIST 1.153
  • Altın 437,242
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,1123
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi

ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine çocuğu bırakan M.I., "Çocuğu sevdik, şaka yaptık" dedi. Çocuğun ailesi, M.I.'dan şikayetçi oldu. Olay anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı
2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi

Kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine dün saat 20.00 sularında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi. Bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu 2,5 yaşındaki M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı. Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'

Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş. Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diyşe konuştu.

Polis şikayet üzerine M.I.'yı ayakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğasıyla cezbeden Çiseli Şelalesi misafirlerini ağırlıyor28 Temmuz 2020 Salı 12:17
  • Binanın çatısına yıldırım düştü28 Temmuz 2020 Salı 12:07
  • Ağrı'da tonluk boğalar 'Bala' ve 'Bozo' alıcısını bekliyor28 Temmuz 2020 Salı 11:03
  • Bin kişilik hac28 Temmuz 2020 Salı 09:36
  • TMO'nun kayısı alımına başlaması Malatya'da sevinçle karşılandı28 Temmuz 2020 Salı 08:10
  • Yumurtanın içinden yumurta çıktı27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:26
  • Engel tanımadı, Türkiye birincisi oldu27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:09
  • Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 255 kişi boğulmaktan kurtarıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:30
  • Bayram namazı için son dakika uyarısı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:48
  • 'ALO 170' günde 100 bin çağrıya yanıt veriyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti