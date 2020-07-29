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2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da 2,5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Metin Işıklarlı'nın (55) adliyedeki işlemleri tamamlandı.
2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Metin Işıklarlı ifadesinde, "Çocuğun yanında 2 kadın duruyordu. Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Kucağıma alarak 'Seni süpermen yapayım' diyerek sağa ve sola sallamaya başladım. Kadın gelip, çocuğu elimden aldı. Ben çocuğu sadece susması için kucağıma aldım. Kötü bir niyetim yoktu" diye konuştu. Metin Işıklarlı ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Hamile olan anne Sıla Dağ, duruşma çıkısında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Hala dün gecenin şoku ve etkisi altındayız. Zanlı tutuklandı. Hiç kimse, hiç kimsenin çocuğuna bu şekilde davranamaz. Sonuna kadar davamız ve çocuğumuzun arkasındayız. Hiç kimse benim çocuğuma benim rızam olmadan sarılamaz, dokunamaz. Peşini bırakmayacağız" dedi.

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