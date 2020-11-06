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25 yıllık AŞTİ yenileniyor

Türkiye’nin en büyük ve en eski otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek. 25 yıldır hizmet veren AŞTİ, baştan sona yapılacak yenileme ile yeni bir çehreye bürünecek. 
25 yıllık AŞTİ yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 1995 yılında hizmete girmiş Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin (AŞTİ) yenilenmesi için ilana çıktı. Başkent’te uzun yıllardan beri hizmet veren Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ, bu yenileme ile yeni bir çehreye bürünecek. 

SÖZLEŞMENİN ARDINDAN 20 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5’te açık ihale usulü gerçekleştirilecek ilan, 25 Kasım saat 14.30’da yapılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren 400 takvim günü içinde işin teslim edilmesi gerekecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

SADECE YERLİ İSTEKLİLER İHALEYE KATILABİLECEK
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah Hipodrom Cad No:5 B Blok Kat:6 Yenimahalle Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilecek. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN 
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Türkiye'de inşa edilmiş en büyük otobüs terminallerinden biridir. 1995 yılında hizmete girmiş AŞTİ’de birçok otobüs firması faaliyet göstermektedir. Yıllardır başka bir noktaya taşınması gündeme gelen AŞTİ’nin şu anki mevcut yerinde kalması kararlaştırılmıştır. Merkezi bir noktada olan AŞTİ özelikle kış günlerinde evsiz vatandaşların soğuktan korunduğu yer olarak da bilinir. Esenboğa Havaalanı’na giden otobüsler de AŞTİ’den kalkmaktadır. Ankaray'ın AŞTİ istasyonuna bir tüp geçit ile bağlantısı da mevcuttur.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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