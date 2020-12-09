25 yıllık sorun çözüldü

ASKİ, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının yoğun olarak yaşandığı Çayyolu Mahallesi’nin altyapı sorununa neşter vurdu. Mahallede 10 ayrı noktaya 134 yağmur suyu ızgarası, 2 noktaya ise 4 sel kapanı yerleştirildi.

ASKİ ekipleri, sel ve su taşkınlarının yoğun olarak yaşanması nedeniyle ilçe sakinleri ve esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla altyapı eksikliği olan noktaları tek tek belirledi. Ekipler, 10 ayrı noktada 134 yağmur suyu ızgarası, 2 noktada ise 4 sel kapanı imalatı gerçekleştirdi.

SU VE SEL TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇECEK ÖNLEMLER

Çayyolu Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mahalle sakinleriyle görüşerek, “Her türlü probleminizi bize 24 saat iletebilirsiniz. Sizi her zaman dinlemeye hazırız” dedi.

Gerçekleştirilen imalatlar sayesinde mahallenin yaklaşık 25 yıllık altyapı sorununun çözüldüğünü belirten Öztürk mahalle sakinlerine, “Mahallede ayrıca kayıp olan 12 atık su ve yağmur suyu bacası bulunarak yol seviyesi hizasına getirildi. Kombine aracı ile 35 atık su ve yağmur suyu bacası da temizlendi” bilgisini verdi.

YAKLAŞIK 25 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Bölgede esnaflık yaptığını ve her sene aşırı yağışlarda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Devlet Özkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve ASKİ yönetimi hassasiyet göstererek buradaki sorunu çözdüler. 25 yıldır ilk defa bu kadar hizmet gördük, teşekkür ediyoruz” dedi.

Balıkçılık yapan esnaf Mehmet Keçeci de su baskınları nedeniyle yıllardır mağdur olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“20-25 yıldır ilk kez böyle güzel bir çalışma yapıldı. Daha önce derdimizi anlatıyorduk ama çözüm yoluna hiç gidilmedi. 11 Haziran’daki o ani yağışta Başkan Yavaş, yasak olmasına rağmen bizzat hizmet için buralara kadar geldi. Gurur duyduk ve sevindik. Allah razı olsun.”

Mahallede hizmet veren bir başka esnaf Kemal Çınar ise düşüncelerini, “ASKİ Genel Müdürümüz de su baskınının ilk gecesi mahallemizdeydi. Kendisi de içeriyi gördü. Bütün ürünler ıslanmıştı. Bundan sonra böyle bir şeye inşallah rastlamayacağız. Senelerdir hep ihmal edildi. İlk defa böyle bir çalışma yapıldı” sözleriyle paylaşırken, dükkânını bugüne kadar 3-4 defa su bastığını anlatan Barış Devecioğlu da, “Bu zamana kadar sorunumuzu dillendirdik ama dikkate alınmadı. Sizlerden ve Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun. Dağdan su geliyordu” dedi. 20 yıldır bölgede esnaflık yaptığını ifade eden Fuat Süslü ise duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“20 yılda buraya 2 kere gelen sizin dışınızda başka bir bürokrat görmedik. İlk defa sizin sayenizde çalışma yapıldığını görüyorum. Gerçekten gurur duydum. Sizin nezdinizde Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Buraya hiç uğranmazdı. Burada da işletmeler olduğunu, esnafın olduğunu hatırlayan yönetim anlayışınız için çok teşekkür ederim. 20 yıldır burada kanalizasyon akardı. Neredeyse eylem yapacaktık. Ben ASKİ’nin bu kadar hızlı çalıştığını bilmiyordum, sağ olun.”