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26 ayda bin 500 canlı ihale

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren başlattığı uygulama ile bugüne kadar canlı yayınlanan ihale sayısı bin 595’e ulaştı. 
26 ayda bin 500 canlı ihale

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başladıktan sonra şeffaf yönetim ilkesiyle hayata geçirdiği canlı yayınlanan mal ve hizmet alım ihaleleri, vatandaşlar ve firmalar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar canlı yayınlanan ihale sayısı bin 595 oldu.

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YAVAŞ: “DİĞER BELEDİYELERE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ” 

Bir gazeteye verdiği demecinde yerel seçimlerden önce ilk vaatlerinin arasında Ankara'ya şeffaf, katılımcı ve hesap veren bir yönetim anlayışını getirmek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu uygulamanın bazı il ve ilçe belediyelerine de örnek olduğunu söyledi.
Yavaş, insan odaklı sosyal bediyecilik anlayışını canlı yayınlanan ihaleler sayesinde geliştiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanının belediyelerin ihaleleri canlı yayınlama konusundaki söylemlerini geç kalınmış ama olumlu buluyorum. Canlı yayınlara geçme konusunda eksiklikleri olan belediyeler varsa, bu konudaki en tecrübeli belediye olarak teknik destek vermeye hazırız. Bu şeffaf yönetim anlayışının ülkemiz geneline yayılması bizi sadece mutlu eder. Tabii ki bunun öncülüğünü Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapmamız da ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihteki yerini alacak. Her şey şeffaf, açık, vatandaşın gözünün önünde olunca kırımlar da artıyor. Hem halkın parasını doğru harcıyorsunuz hem de sizden kimse ihale istemiyor, sizi zorlayamıyor. Bu büyük bir konfor. Vatandaşın parasını yine vatandaşa harcayarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik. Canlı yayınlar ile ne şaibe kalır, ne yük.”

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26 aydır bu uygulamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği mayıs ayında 74, haziran ayında ise 83 ihaleyi daha canlı olarak yayınlarken, tüm mal ve hizmet alım ihaleleri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ekranlardan da hem çalışanlar hem de ziyaretçiler tarafından takip edilebiliyor. 
 

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