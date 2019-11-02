26 bin nakil hastası 'hayat' bekliyor

Dünyada organ nakli konusunda en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye’de 26 bin 442 kişi nakil bekliyor. Önlerindeki en büyük engel ise kadavradan organ bağışının yapılmaması.

Organ nakli operasyonunda dünyanın en ileri ülkelerinden biri konumunda olan Türkiye’de nakil bekleyenlerin sayısı giderek artıyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl ülkemizde 26 bin 442 kişinin hayata tutunmak için kadavradan bağış beklediği belirtildi. Bekleme listesinde ilk sırayı 22 bin 684 ile böbrek alırken, bunu 2 bin 187 ile karaciğer, bin 115 ile kalp, 287 ile pankreas, 77 ile akciğer, 4 ile kalp kapağı, 9 ile böbrek-pankreas, 4 ile ince bağırsak, 1 ile yüz ve saçlı deri nakilleri takip ediyor. Organ bekleyen hastaların önündeki en büyük engel ise kadavradan yeterli organ bağışının yapılmaması.

Nakillerin büyük bir çoğunluğu akrabaların bağışlarından yapılıyor. Bakanlığın ‘organ.saglik.gov.tr’ internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün itibariyle 494.500 organ bağışçısı bulunuyor. Organ bağışı yapmak isteyenler bu siteden ön başvuru yaptığı takdirde sağlık yetkilileri tarafından geri aranarak organ bağışı konusunda bilgilendiriliyor ve bağış gerçekleştiriliyor.