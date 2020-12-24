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27 Aralık milattır

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Turgut Bahadır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin bir milat olduğunu söyledi.
27 Aralık milattır

Başkan Bahadır, “Tarihi kahramanlıklarla dolu bir milletin yazdığı çok sayıda destan vardır. Atalarımız birçok dönüm noktasında tarihi adımlar atarak tarihin akışına yön vermiştir.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesiyle şahlanan Seymen Alayları, yakılan ateşler ile görkemli bir gün yaşayan milletimiz; istiklalimiz yolunda önemli bir adım atmıştır” dedi.

27 ARALIK DEVLET KURMA TÖRENİDİR
27 Aralık 1919 tarihinin bir Kızılca Gün olduğunu, yeni kurulan devletin temelinin atıldığı gün olduğunu belirten Bahadır, "Biz mali müşavirler olarak şanla, şerefle nice 27 Aralıkları kutlayacağız. Atamızın açtığı yolda gösterdiği istikamette çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyetin ilerlemesi için daha çok çalışacağız" dedi.

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