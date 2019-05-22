27 bin oy almıştı İstanbul seçimlerinde: Yarıştan çekildi

31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alarak en çok oy alan beşinci aday olan, Haydar Baş'ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Adayı Selim Kotil de 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimden çekildiğini açıkladı.