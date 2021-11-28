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27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 27 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 759 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 358 bin 274 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

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