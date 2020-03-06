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"278 bin kişi ölürse salgın durur"

Almanyalı ünlü virolog Christian Drosten ülkede Korona virüsünden uzun vadede teorik olarak çeyrek milyon kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi.
"278 bin kişi ölürse salgın durur"

Korona virüsü ile mücadele eden Almanya’da gündemin ana maddesini konu hakkında her gün yapılan yeni açıklamlar oluşturuyor. Ünlü Charite hastanesinin şef viroloğu Christian Drosten Korona virüsünün yayılmasının durmasının her üç kişiden ikisinin bağışıklık kazanması ile mümkün olduğunu söyledi.

Neuen Osnabrücker Zeitung isimli gazeteye açıklamalarda bulunan Drosten, Almanya’da virüsün yayılmasının durması için 83 milyon ülke vatandaşından 56 milyonuna virüsün bulaşmış olması gerektiğini ifade etti. Drosten yüzde 0.5’li bir ölüm oranında 278 bin kişinin Korona nedeniyle hayatını kaybedeceğini sözlerine ekledi.

Söz konusu hesaplamanın teorik bir hesaplama olduğuna vurgu yapan Drosten virüsün bu hızla yayılmasının söz konusu olmadığını ve daha yavaş yayılacağını belirterek, Korona’dan hayatını kaybedenlerin de ciddi rakamlara ulaşamayacağını vurguladı.

Drosten Korona virüsüne karşı bir aşının bulanmasının ise gelecek yılın yaz döneminden önce mümkün olmayacağını söyledi.

Alman Sağlık Kasaları Birliği Başkanı Andreas Gassen de Korona virüsünün yayılmasının durmasının ancak vatandaşların büyü bir bölümünün bu virüsü kapmasıyla mümkün olacağını söyledi. Bunun dramatik bir durum olmadığına vurgu yapan Gassen sorunun medyada sunulduğu gibi ciddi bir sorun olmadığına vurgu yaptı.

Gassen "Korona an itibariyle tıp  açısından değil medya açısından önemli olan bin enfeksiyon" dedi

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