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28 parka şarj istasyonu

Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için akülü araçların şarj edilmesini sağlayacak projeyi hayata geçirdi.
28 parka şarj istasyonu

 Engelli bireyler için önemli bir projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, 3 akülü engelli aracın aynı anda şarj edilebildiği, uluslararası standartlarda tüm akülü araçlara uyumlu şarj istasyonlarından şu ana kadar 34’ünü kurdu.
 9 Ağustos’ta da Beypazarı Atatürk Parkı’nda 1 adet şarj ünitesini kurmaya başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos’a kadar da Etimesgut Gazi Parkı’nda 1 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamlamayı planlıyor.
 1,5 metre uzunluğunda sundurması sayesinde şarj esnasında gölgelik imkanı sağlayan ve anlık şarj durumunun göstergeden takip edilebildiği istasyonlar aracılığıyla akülü araçlarının şarjının bitme endişesini yaşayan engelli vatandaşlar böylece rahat bir nefes alacak.

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Kent içindeki parklarda dolaşmaktan şarj sorunu nedeniyle çekinen engelli vatandaşlar bu istasyonlar sayesinde bundan sonra gönül rahatlığı içinde yeşil alanlarda gezebilme imkanına da kavuşmuş olacak.

HEDEF: MUTLU BİR BAŞKENT

  Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar için teknolojik yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu bilgileri verdi:
“Başkentimizi daha modern hale getirmek ve bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak daha mutlu oldukları bir şehri temin edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sayın başkanımıza gelen talepler doğrultusunda engelli araçların parklara geldikleri zaman uzun süre vakit geçirebilmelerini sağlamak ve buna çözüm getirebilmek için prestij parklar başta olmak üzere 28 rekreasyon alanında şarj istasyonu cihazlarımızı yerleştiriyoruz. Bu uygulamanın neticelerini gördükten sonra istasyonların sayısını daha da artıracağız. Hayırlı olmasını ve engelli vatandaşların da yaşantılarını kolaylaştırma da ciddi katkılar yapmasını umuyoruz.”

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ŞARJ ÜNİTESİ AYNI ZAMANDA GÜNCEL BİLGİLERİN TAKİP EDEBİLECEĞİ EKRANA DA SAHİP

     Akülü araca sahip engelli vatandaşlar bir yandan araçlarını şarj ederken bir yandan da sıkılmadan şarj istasyonunda bulunan ekran sayesinde Büyükşehir Belediyesine ait güncel bilgileri, haberleri ve tanıtımları da izleyebilecek.

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     Başkent’te toplam 36 şarj ünitesi şu 28 adreste engelli vatandaşlara hizmet verecek:
-Gençlik Parkı (2 adet),
-Göksu Parkı (2 adet),
-Harikalar Diyarı (2 adet),
-Mogan Rekreasyon Alanı (2 adet),
-Altınpark (2 adet),
-Büyükşehir Bina Bahçesi (1 adet),
-Güvenpark (1 adet),
-Dikmen Vadisi (2 adet),
-Abdi İpekçi Parkı (1 adet),
-Hacı Bayram Camii (1 adet),
-30 Ağustos Zafer Parkı (1 adet),
-Çubuk 1 Barajı (1 adet),
-Bayındır Barajı (1 adet),
-Kurtuluş Parkı (1 adet),
-Beypazarı Atatürk Parkı (1 adet),
-Demetevler Parkı (1 adet),
-Kelebek Su Parkı (1 adet),
-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi (1 adet),
-Sincan Evcil Hayvanlar Parkı (1 adet),
-Esertepe Muhammed Ali Parkı (1 adet),
-Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı (1 adet),
-Ali Dinçer Parkı (1 adet),
-50. Yıl Parkı (1 adet),
-Öveçler Vadisi (2 adet),
-Cumhuriyet Parkı (1 adet),
-Adnan Ötüken Parkı (1 adet),
-Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı (2 adet),
-Etimesgut Gazi Parkı (1 adet).

 

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