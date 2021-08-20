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28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderdi.
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti.

Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri
Askeri Ceza Kanununun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası" verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, "hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi" olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

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