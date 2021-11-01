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28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu

MUĞLA'da 1 çocuk annesi Özlem Fidan (28), yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yaraya rastlanmayan Fidan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu

Menteşe'nin kırsal Algı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Fidan, bugün öğle saatlerinde eşi Özlem Fidan'ı telefonla aradı. Eşi telefonu açmayınca Süleyman Fidan, kontrol etmesi için yakınlarını eve gönderdi. Eve giden yakınları, Özlem Fidan'ı salonda hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Özlem Fidan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Fidan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan ve bilinen herhangi bir sağlık problemi de olmayan Fidan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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