Çankırı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel kutlama programı hazırladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümü için hazırlanan Cumhuriyet Konseri, bugün saat 21.00’de T.C. Çankırı Belediyesi Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Çankırı Belediyesi, “Evde Konser” etkinliğini “Cumhuriyet Konseri” ile taçlandıracak. Cumhuriyet Bayramı etkinliğini online olarak sosyal medya kullanıcıları ile buluşturacak özel programda; kahramanlık ve halk türkülerinin yanı sıra Azerbaycan türküleri de seslendirilecek.



