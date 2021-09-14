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29 Ekim'de açılacağı açıklanan AKM'de son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'nın 29 Ekim'de açılacağını açıkladığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasındaki son durum havadan görüntülendi.
29 Ekim'de açılacağı açıklanan AKM'de son durum havadan görüntülendi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi.

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede; "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı. Açılışa hazırlanan AKM binasındaki son durum havadan görüntülendi.

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