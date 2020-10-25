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29 Ekim'de açılıyor - Kahraman gazilere sosyal tesis

Kahraman gazilerin birlikte vakit geçirebilmeleri için sosyal tesis yapılması çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı’ndaki Gaziler Sosyal Tesisinin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirecek.
29 Ekim'de açılıyor - Kahraman gazilere sosyal tesis

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından, Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı’nda Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi ile kahraman gazilerin birlikte vakit geçirebilmesi için tamamlanan sosyal tesisin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilecek.

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Açılış hakkında bilgi veren Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, “Başkanımız göreve geldiği günden itibaren şehit yakınları ve gazilerle ilgili çalışmalarda personelini teşvik etti. Bu konuyla ilgili bir takım planlar oluşturuldu. Bu planların bir parçası da Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’nin kurulması ve gazilerin sosyalleşmesi için bir tesis oluşturulmasıydı” dedi. Sanal, “Salgın biter bitmez, kahraman gazilerimiz buluşup beraber vakit geçirebilecekleri, kitap okuyabilecekleri sosyal bir mekâna kavuşmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

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GAZİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kurulduğunu hatırlatan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetim Derneği Genel Başkan Mustafa Işık ise, açılışı yapılacak tesis hakkında şunları söyledi:
“Bu şube müdürlüğü kurulduktan sonra ilk faaliyeti olarak Ankara’ya ve Başkent’e yakışan bir yerde Gaziler Sosyal Tesisini kurmak oldu. Gaziler Sosyal Tesisinin açılışı için Büyükşehir Belediyemize ve Başkent’e yakışacak bu tesisi hizmete geçiren tüm ekiplerine teşekkür ederiz.”

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