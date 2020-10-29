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29 Ekim'de Keçiören Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Keçiören Belediyesi ile VM Medical Park ve Medical Park Ankara hastaneleri işbirliğinde Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutlamak için tüm hastane çalışanlarının katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.  
29 Ekim'de Keçiören Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Keçiören Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 'Medical Park Ankara Hastaneleri Cumhuriyet Ormanı Etkinliği'ne geniş katılım sağlanırken, hastane çalışanları dikilen her bir fideye tek tek can suyu verdi. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine tüm imkanların seferber edildiği etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol'un yanı sıra VM Medical Park Ankara ve Medical Park hastaneleri yöneticileri de katıldı. 

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Yüzlerce ağaç fidesi dikiminin gerçekleştirildiği ve Cumhuriyet coşkusunu toprakla buluşturan etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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