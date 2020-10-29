29 Ekim'de Keçiören Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Keçiören Belediyesi ile VM Medical Park ve Medical Park Ankara hastaneleri işbirliğinde Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutlamak için tüm hastane çalışanlarının katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.