29 Ekim’de yeniden açılıyor

Başkent tarihinin önemli eserlerinden Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı Başkan Yavaş’ın talimatıyla yenileme çalışmaları sonrası 29 Ekim’de tekrar açılacak. Alanda piknik yerleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları bulunacak.

Başkent’in tarihinde önemli bir yere sahip olan Çubuk-1 Barajı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı rekreasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Baraj alanı ayağa kaldırılacak, Atatürk’ün mirasına sahip çıkacağız” diyerek başlattığı projede peyzaj düzenlemeleri, asfalt serim çalışmaları yapıldı. Tamamlandığında bu alanda Başkentlilerin vakit geçirebileceği piknik alanları, kafeteryalar, spor alanları, bisiklet yollarının olması planlanıyor. Başkan Yavaş geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından alanın 29 Ekim’de açılacağını duyurmuştu.

CUMHURİYET’İN İLK BETON BARAJI

Çubuk-1 Barajı Atatürk'ün emriyle içme-kullanma ve sanayi suyu temini ve taşkın kontrolü amacıyla 28.05.1930 günü yapılmaya başlanmış ve 03.11 1936 günü yapılan bir törenle yine Atatürk tarafından açılarak hizmete girdi. Daha sonra 1994 yılında barajın su alımı durdurularak kullanım dışı bırakıldı. Cumhuriyet’in ilk betonarme barajı olma özelliği taşıyan bu yapı Cumhuriyet mimarisi açısından da önemli bir yere sahip. Barajın kapısında ise o yıllara ait şu ifadeler yer alıyor:

“Baraj Atatürk'ün emriyle içme-kullanma ve sanayi suyu temini ve taşkın kontrolü amacıyla 28.05.1930 günü yapılmaya başlanmış ve 03.11 1936 günü yapılan bir törenle hizmete girmiştir. ”

29 EKİM’DE AÇILMASI PLANLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ’ın başlattığı ve ANFA ekiplerinin yoğun olarak çalıştığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Parmaklılar boyandı, bölgeye vatandaşların piknik yapacağı çardaklar ve barbeküler yerleştirildi. Betonarme yapılardaki eksikler sıvayla giderildi. Park içerisindeki fıskiyeler yenilendi ve bakıma alındı. Ayrıca alan içerisinde Başkentlilerin keyif alacağı bir seyir terasının olması da planlandı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin en önemli eserlerinden Çubuk Barajımızı 29 Ekim’de açılışa hazırlamak için yenileme çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarımla bir aradaydık. Emeklerinize minnettarız. Biz daima işçi ve emekçiyi el üstünde tutan olacağız.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA