3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali büyük ilgi gördü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Ankara Kahve ve Çikolata Festivali” Congreisum’da kapılarını açtı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde ziyaretçiler çikolatadan yapılan çeşitli ürünlere büyük ilgi gösterdi.

3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, ATO Congresium’da kapılarını açtı. İlk gününde yoğun ilgi gören festival renkli görüntülere sahne oldu. Kahve ve çikolata tutkunlarını bir araya getiren festival, atölye çalışmaları, seminer ve konferanslara da ev sahipliği yapıyor. Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan “Türkiye Kahve Müzesi” ise festivalde yerini aldı. Kahve yapımında kullanılan tarihi ürünlerin sergilendiği müzede Abdülhamid Han’ın kahve içtiği fincan da sergileniyor.

WORKSHOP, SEMİNER, KONFERANS

“2 Tat 5 Duyu” sloganıyla kahve ve çikolata severleri bir araya getiren, “Ankara Kahve ve Çikolata Festivali”, bu yıl üçüncü kez Congresium’da kapılarını açtı. Festival tadında geçen organizasyonda; tüm kahve ve çikolata tutkunları bir araya geldi. Sektör öncüleri ve üçüncü nesil kahve akımını barındıran festivalde, dört gün boyunca birbirinden renkli ve lezzetli aktiviteler yer alacak. Festival tadındaki bu organizasyonda; atölye çalışmaları, seminer ve konferanslarda ziyaretçilere akademik bir gösteri sunuluyor.

KENDİ EVİNİN BARİSTASI OLMAK İSTEYENLER

Festival kapsamında en sevilen yerel kahve dükkânlarının yanı sıra dünyaca ünlü coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli atölyeler ve seminerler düzenliyor. Festivalde farklı tatları deneme imkânı bulacak olan ziyaretçiler, festival alanında yapılacak olan karaoke etkinlikleri ile eğlenceye de doyuyor.

KAHVENİN TARİHİNE MÜZEDE YOLCULUK

Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan “Türkiye Kahve Müzesi” ise festival alanında kapılarını açtı. Anadolu'nun Kayıp Kahveleri kitabının yazarları Atilla Narin, Naim Koca ile safrandan kahve yapan Semih Yıldırım'ın, yıllardır edindikleri tecrübe ve birikimlerle oluşturduğu "Türkiye Kahve Müzesi", unutulmaya yüz tutmuş kahve kültürünü ve tarihini ortaya çıkarıyor.

150 YILLIK CEZVE, FİNCAN, EL DEĞİRMENİ

Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan kahvelerin ikram edileceği müzede, kahve yapımında kullanılan 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergilenecek. Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan müze, 22 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

KAHVE ŞAMPİYONUNDAN TÜRK KAHVESİNİN SIRLARI

Kahve festivali deyince ilk akla gelen, kahve tiryakilerinin vazgeçilmezi bol köpüklü Türk kahvesinin sırlarını ve nitelikli Türk kahvesi demlemenin yöntemlerini; 2014, 2017, 2018 ve 2019 Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu aynı zamanda Türk kahvesi Dünya 3'üncülüğü olan Koray Erdoğdu, ziyaretçiler için “Ankara Kahve ve Çikolata Festivali’nde” paylaşıyor. Festival Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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