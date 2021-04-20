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3 arkadaşını Türk Kızılayı’na gönüllü yaptı

Kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da Türk Kızılayı’nda gönüllü yapan İsmet Canlı, “İyilikte yarışmak hem kültürümüzün hem de dinimizin önemli bir parçasıdır. Herkes bir başkasının iyiliği için bir şeyler yapabilir” dedi. 
3 arkadaşını Türk Kızılayı’na gönüllü yaptı

Türk Kızılayı altında binlerce gönüllü Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında zor durumda olan insanların yardımına koşuyor. Başkent’te yaşayan İsmet Canlı da o gönüllülerden birisi. Gazetemize konuşan Canlı, çalıştığı iş yerinin Türk Kızılayı’na bağışları esnasında Kızılay’a gidip gelirken orada etkilendiğini kendinin de boş zamanında gönüllü olarak orada çalışmak istediğini ve nasıl gönüllü olduğunu anlattı. Hatta Canlı, kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da gönüllü olarak çalışmalara katmış. Canlı,  “Hem kültürümüzde, hem dinimizde iyilikte yarışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Boş zamanınızı insanlara yardım ederek geçirin” dedi.  

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HAFTA SONLARI YEMEK PAKETLİYORUM 
Hafta sonları yemek paketleyerek Türk Kızılayı’nda gönüllü işini yerine getirdiğini belirten Canlı şöyle konuştu:
“İş yeri sahiplerimiz devamlı Türk Kızılayı’na yardımda bulunuyordu ben de orada görüyordum ve gönüllü olmak istedim. Elimden geldiğince çalışmak yardım etmek istedim. Geçtiğimiz yıl pandemide Ramazan ayında hafta sonları yemek paketleme işinde çalıştım. Yaz aylarında çalıştım. Bu sene Ramazan’dan önce yemek dağıtımında bulundum. İnsanlara yardım ederken onların sizi görünce o mutlulukları gözlerinize bakması çok etkiliyor. Ve daha çok çalışmak, elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden olumlu dönüş alıyorsunuz. Daha da çok yapma isteğiniz oluyor.”

ARKADAŞLARIMI DA GÖNÜLLÜ YAPTIM 
“Sosyal medya hesaplarımdan bu çalışmalarımı paylaşmıştım. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz gördükten sonra onlar da gönüllü olmak istediler. Benimle birlikte 3 arkadaşım olan Akif Erdoğan, Oğuz Kaan Erdoğan ve Emrah İpek de gönüllü oldu. Ben oraya ilk gittiğimde herkesi Kızılay’ın çalışanı sanıyordum meğer herkes gönüllüymüş. Burada herkese bir iş var, canı gönülden elinizden geleni yaptıkça burada işleri halledersiniz. Burada herkesin derdi insanları mutlu etmek, Allah rızasını kazanmak. Hem dinimizde hem kültürümüzde iyilikte yarışın anlayışı büyük yer kaplar. Biz gidiyoruz gönülden orada çalışıyoruz. Oruç şekilde çalışıyoruz, yemek hazırlıyoruz ama canımız dahi çekmiyor. Öyle bir konsantre oluyoruz. Herkes buraya destek olsun, gelsin gönüllü olsun. Ben yanımda 3 kişiyi götürdüm. Herkesin bu işlerde katkısı olmasını istiyorum. Hafta içi çalışmalarında gönüllü arkadaşlar gerekiyor.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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