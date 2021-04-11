  • BIST 1.393
  • Altın 458,244
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

3 ay daha uzatıldı

Mahallelerinde internete erişimi olmayan öğrencilerin yararlanması amacıyla 918 mahalleye ücretsiz wi-fi hizmeti götüren Büyükşehir, başlattığı 3 aylık 10 GB mobil internet desteğini 3 ay daha uzattıklarını açıkladı.
3 ay daha uzatıldı

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ailesi sosyal yardımlardan yararlanan yaklaşık 30 bin öğrenciye 3 ay boyunca ücretsiz mobil internet paketi desteği sağlayan Yavaş, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle süreyi uzattıkları müjdesini sosyal medya hesapları üzerinden verdi.

ali_2050.jpg

Paylaşımında pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istediklerine dikkat çeken Yavaş, “Ailesi sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 30 bin öğrencimize sağladığımız 3 ay boyunca aylık 10 GB internet desteğimizi, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatma kararı aldık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her zaman yanınızda olacağız” dedi.  

Büyükşehir Belediyesi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanılmak üzere yaklaşık 30 bin öğrencinin mobil cep telefonlarına 3 ay boyunca ücretsiz aylık 10 GB internet yükleyecek.

toy_4340.jpg

918 MAHALLE İNTERNETE KAVUŞTU
“İnternet insan hakkıdır” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te ayrıca kırsal mahallelerde internete erişimi olmayan ya da sınırlı internet kullanımı olan 918 mahalleye de ücretsiz wi-fi hizmeti götürülmesini sağladı.

Köy meydanlarına yerleştirilen modemler sayesinde uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler, bu hizmetten yararlanmaya devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sancaktepe'ye bir park daha09 Nisan 2021 Cuma 00:34
  • 2020 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi09 Nisan 2021 Cuma 00:32
  • Ankara'da yerel hizmetler konuşuldu09 Nisan 2021 Cuma 00:31
  • Halk Ekmek Ramazan’da 1 TL09 Nisan 2021 Cuma 00:30
  • Türkiye Üçüncüsü Başkan Ertuğrul Çetin'in misafiri oldu08 Nisan 2021 Perşembe 03:29
  • Keçiören'de yaza rengârenk hazırlık08 Nisan 2021 Perşembe 02:25
  • Çiftçilerin yüzünü güldüren destek08 Nisan 2021 Perşembe 01:22
  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 100. yıla özel sergi08 Nisan 2021 Perşembe 00:45
  • Başkan Yaşar’a OSİAD’tan ziyaret08 Nisan 2021 Perşembe 00:30
  • Pursaklar’ın yemekleri kitaplaşıyor08 Nisan 2021 Perşembe 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti