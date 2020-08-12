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3 aydır kayıptı, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olarak aranan zeytincilik firması sahiplerinden Sezai Katmer (45), kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.
3 aydır kayıptı, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu

Olay, öğleden sonra Orhangazi ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Sezai Katmer, ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine Katmer için polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. En son 12 Mayıs'ta görüldüğüne dair ihbar alan polis ekipleri, araştırma sırasında ailenin de ifadesine başvurdu. Aile fertlerinin ifadesi doğrultusunda polis, aramalarında 'cinayet şüphesi'ne yoğunlaştı. 

FOSEPTİKTE CESET BULUNDU

Polisin 3 aylık arama çalışması sürerken, Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte de bugün inceleme yapıldı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran ekipler, burada bir ceset bulunduğunu fark etti. 

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Cumhuriyet savıcısı olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Foseptiğin dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi. İş makineleriyle bölgeye gelen AFAD ekipleri, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik çalışmayla cesede ulaşıldı. Kuyudaki suyun da tahliye edilmesinin ardından ceset çıkarıldı.  

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESET, KATMER'E AİT

Yapılan incelemede ellerinden ve ayaklarından bağlanmış haldeki cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi. Elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görülen Katmer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'SİLAH BULUNDURMAK' VE 'KAVGAYA KARIŞMAK'TAN TUTUKLANMIŞ

2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan ve mart ayında cezaevinden çıkan Sezai Katmer'in ölümüyle ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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