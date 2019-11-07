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3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası faiz kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu.
3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

1Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

Kampanya Dönemi:

07.11.2019 – 31.12.2019

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