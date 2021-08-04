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3 bin çocuğa ücretsiz yüzme kursu

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği yüzme kurslarına 3 bin çocuk başvurdu. 2 dönem halinde verilecek yüzme kurslarında dersler başladı.
3 bin çocuğa ücretsiz yüzme kursu

Altındağlı çocuklar havuzlara koştu. 6-14 yaş arası çocuklar için açılan ücretsiz yüzme kurslarına büyük ilgi gösterildi. Altındağlı çocukların yüzme kurslarına gösterdiği ilginin çok sevindirici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ'da ikamet eden çocuklarımız için yüzme kursları başladı.

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Çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Çok yoğun bir talep aldık. Yaklaşık 3 bin çocuğumuz başvurdu. Altındağlı çocuklarımıza gösterdikleri büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için Altındağ’a daha fazla havuz yapacağız inşallah...” dedi. 

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KURSLAR ÜCRETSİZ

Tüm kursların ücretsiz olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Balcı, "Yeni açtığımız Battalgazi ve Feridun Çelik yüzme havuzlarımızda da eğitim verilmeye başlandı. Çocuklarımız şu anda; Ali Ersoy, Gültepe, Karapürçek, Battalgazi, Feridun Çelik Mavi Vatan yüzme havuzlarımızda eğitime görüyor. Yüzme kurslarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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