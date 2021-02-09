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3 bin haneye 150 ton patates dağıtıldı

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara Mamak Belediyesi’nin desteği sürüyor. Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, dar gelirli ailelere patates dağıttı.
3 bin haneye 150 ton patates dağıtıldı

Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde faaliyetleri kısıtlanan esnaf ve vatandaşlar için sosyal destek paketi açıklayan Mamak Belediyesi,  sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.  7’den 70’e ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Belediye ekipleri, son olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 150 ton patatesin 55 tonunu, Zirvekent mahallesinde dağıttı.

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15 kg’lık çuvallardaki patatesler, Gönül Çarşısı ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Hem çiftçiye destek vermek amacıyla, hem de mutfak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal destek çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Paylaşmak, sırt sırta vermek, kederde ve sevinçte bir arada olmak gerekir. Hem üreticimize destek olacağız, hem de ihtiyaç sahiplerine sahip çıkacağız ”dedi. Mamak Belediyesi yine geçtiğimiz hafta Zirvekent mahallesinde başlattığı “çorbalar bizden” uygulaması ile mahalle halkına çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

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