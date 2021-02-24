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3 büyükelçi merkeze çekildi, 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı.
3 büyükelçi merkeze çekildi, 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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