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3 çocuğu FMF hastası olan kadın ile oğlu, ölen ineklerinin başında gözyaşı döktü

Van'ın Erciş ilçesinde 3 çocuğu Ailevi Akdeniz Ateşi Hastası (FMF) olan ailenin iki ineğinden biri telef oldu. Sabah kalktığında ineği ölü bulan Süreyya Koç, oğluyla birlikte gözyaşı döktü. 
3 çocuğu FMF hastası olan kadın ile oğlu, ölen ineklerinin başında gözyaşı döktü

Erciş ilçesinin kırsal Salihiye Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Süreyya Koç, sabah kalkıp hayvanlara yem vermek için ahıra indiğinde iki inekten birinin telef olduğunu gördü. 3 çocuğu FMF hastası olan Süreyya Koç ile oğlu, ineğin başında gözyaşı döktü. İnşaat işçisi olan eşi Ömer Koç'un il dışında olduğunu belirten Süreyya Koç, aileye geçimine büyük katkısı olan ineğin ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Ömer Koç’un yeğeni Murat Koç ise ailenin maddi durumunun kötü olduğunu, bakımını yaptıkları 2 ineğin de aile bütçesine önemli bir katkı sağladığını belirterek, "Sabah 6.30’da ahıra gelen yengem ineğin yerde öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşamış. Amcamların sadece 2 inekleri vardı. Ölen ineğin bir de yavrusu var. Yavru daha sütten kesilmediği için onun da ölmesinden korkuyoruz. Devletimizden ve yardım severlerden destek bekliyoruz" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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