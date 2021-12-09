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3 evin balkon perdesini ateşe veren şüpheliyi güvenlik kamerası yakalattı

DENİZLİ'de, zemin katta bulunan 3 ayrı evin balkon perdeleri ateşe verildi. Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak perdeleri ateşe veren şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur K. olduğunu belirledi.
3 evin balkon perdesini ateşe veren şüpheliyi güvenlik kamerası yakalattı

Denizli'nin Hacıkaplanlar, 15 Mayıs ve Pelitlibağ mahallelerindeki 3 ayrı apartmanın zemin katındaki dairelerin balkonlarında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine adreslere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkon perdelerinin tutuşturulması sonucu 10'ar dakika arayla çıktığı belirlenen 3 yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Yangınların kundaklama sonucu çıktığını üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur K.'nın bir evin balkon perdesini çakmakla ateşe verip, kundakladığı belirlendi. Polis, Uğur K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evinin balkon perdesi kundaklanan Zeynep Aksuoğlu, büyük panik yaşadıklarını söyledi. Aksuoğlu, "Gece televizyon izliyorduk. Birden balkondaki alevleri fark ettik. Elektriği keserek yangını söndürmeye çalıştık. Kovalarla su taşıyıp, müdahale ettik. İtfaiyenin de yardımıyla yangın büyümeden etrafa sıçramadan söndürüldü. Büyük korku yaşadık. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Annem, alevleri söndürmek için kovayla su taşırken düşüp, bacağından yaralandı" dedi.

Öte yandan, daha önce de sokaklardaki hurda otomobilleri kundakladığı öğrenilen Uğur K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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