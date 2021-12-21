  • BIST 1.892,02
  • Altın 738.05672
  • Dolar 12.9762
  • Euro 14.6534
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -5 °C
»

3 gündür kayıp olan çiftçinin traktörü, çamura saplanmış olarak bulundu

ESKİŞEHİR’de pazar günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çiftçi Yıldırım Töre (50) için arama çalışması başlatıldı. Töre’nin traktörü çamur saplanmış halde bulunurken, kendisine ise ulaşılamadı.
3 gündür kayıp olan çiftçinin traktörü, çamura saplanmış olarak bulundu

Mahmudiye ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre, pazar günü, arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Töre’ye ulaşamayınca Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma, arama çalışması başlattı. Çalışmalara AFAD, AKUT ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği üyeleri de destek verdi. Cep telefonunu evinde bıraktığı öğrenilen Töre’nin kullandığı traktörün sağ arka lastiği kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. Traktörün, jant üzerinde yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra çamura saplandığı belirlendi. Traktörün bulunduğu noktanın çevresindeki yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapılan aramalarda Yıldırım Töre’nin izine rastlanmadı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dorlion Arama Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, aramaların traktör çevresinde yoğunlaştığını söyledi. Yıldırım Töre’nin geçen pazar gününden beri kayıp olduğunu ifade eden Arif Necmi Türe, “Dün gelen ihbar üzerine tüm arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Dün akşamdan sabah saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Kırsal Doğanca Mahallesi yakınlarında Yıldırım Töre’nin kullandığı traktör bulundu. Traktörün çevresindeki 6 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Bölgedeki Seyir çayı kenarında aramalara devam ediyoruz. Traktör lastiğinden itibaren, traktörün bulunduğu yere kadar jant izlerini takip ettik. Traktörün lastiği patladıktan sonra yaklaşık 3 kilometrelik alanı jant üzerinde geldiğini düşünüyoruz. Oradan itibaren traktör muhtemelen çamura saplandı ve çıkamadı. Ondan sonra Yıldırım Töre’den haber alınamadı. Herhangi bir ize şu ana kadar rastlayamadık. Arama çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu ilçedeki aramalar zaman zaman hızını arttıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 gündür kayıp olan çiftçinin traktörü, çamura saplanmış olarak bulundu21 Aralık 2021 Salı 18:12
  • Muş-Kulp-Diyarbakır yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı21 Aralık 2021 Salı 16:20
  • İstanbul'da kar yağışı başladı21 Aralık 2021 Salı 16:03
  • Final sınavı projesini hayata geçirip açtığı kafede yeni bisikletçiler yetiştiriyor21 Aralık 2021 Salı 10:38
  • Fabrika sahibi makam odasını 16 sokak köpeğiyle paylaşıyor21 Aralık 2021 Salı 10:24
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis21 Aralık 2021 Salı 10:09
  • Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı21 Aralık 2021 Salı 09:57
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor21 Aralık 2021 Salı 09:56
  • 56 yıldır kimliksiz yaşıyor20 Aralık 2021 Pazartesi 15:17
  • Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası20 Aralık 2021 Pazartesi 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti