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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (corona virüs) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

27 BİN 828 KİŞİYE İŞLEM 

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı.

Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.

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