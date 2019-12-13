  • BIST 111.854
  • Altın 273,688
  • Dolar 5,7798
  • Euro 6,4610
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Aralık 2019 - ASKİ13 Aralık 2019 Cuma 09:32
  • Elektrik Kesintisi 13 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ13 Aralık 2019 Cuma 09:31
  • 13 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 201913 Aralık 2019 Cuma 09:30
  • İçişleri Bakanlığı açıkladı: O isim kırmızı listede13 Aralık 2019 Cuma 09:29
  • Libya ile anlaşma BM’de13 Aralık 2019 Cuma 09:27
  • Kanal İstanbul'u yapacağız göreceksin13 Aralık 2019 Cuma 09:24
  • İzmir Valisi diz çöküp dert dinledi13 Aralık 2019 Cuma 09:22
  • Şişli'de binanın çatısı çöktü13 Aralık 2019 Cuma 09:17
  • Hileli gıdaya hapis cezası13 Aralık 2019 Cuma 05:34
  • İstanbul için kar açıklaması13 Aralık 2019 Cuma 05:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti