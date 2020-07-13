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3 ilçede su kesintisi

Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde 14-15 Temmuz tarihleri arasında su kesintisi uygulanacak.
3 ilçede su kesintisi

Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki trafik sorununu çözüme kavuşturmak için Türk Kızılayı Caddesi’nde başlayan köprülü kavşak yapım çalışmaları kapsamında ASKİ de altyapı çalışmalarını hızlandırdı. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, içme suyu ana iletim hattında yapılacak deplase çalışmaları nedeniyle, 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 01.00’dan 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 01.00’a kadar 24 saat süreyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak.

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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Mayıs ayı sonundan itibaren Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa neşter vuracak çalışmalara başlandı.

  Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapım çalışmalarına devam ederken, ASKİ ekipleri de eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarına hız verdi. 

ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 24 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
    ASKİ tarafından yapılan duyuru ile son olarak 45 günlüğüne trafiğe kapatılan Türk Kızılayı Caddesi’nde içme suyu ana iletim hattında deplase çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.
    Çalışmalar nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde, 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 01.00’den başlayarak 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 01.00’e kadar 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

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Bir günlük su kesintisinden;
-Etimesgut ilçesinde:“30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri”
-Yenimahalle ilçesinde: “Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi”
-Sincan ilçesinde: “Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne Mahalleleri”  etkilenecek.

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