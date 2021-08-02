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3 ilde 7 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığı, 3 ildeki 7 yangının da devam ettiğini duyurdu.
3 ilde 7 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Temmuz- 1 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam ediyor. Ayrıca, son 5 gün içerisinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor. 

OGM: 4 BİN 800 ORMAN KAHRAMANI GÖREVDE

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin, yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinasıyla 4 bin 800 orman kahramanı görevde" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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