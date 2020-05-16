3 ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Amasya, Isparta ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi."

Açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 12 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 12 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakale Ohali Mahallesi, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi ile Eyyübiye ilçesi Direkli, Mutlukaya, Topdağı, Eyüpnebi, Akabe mahalleleri ve Siverek ilçesi Haliliye, Ayvanat, Yenişehir, Esmerçayır ile Şirinkuyu mahallerinde oturan birer kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kişilerin yaşadığı Akçakale ilçesindeki Ohali Mahallesi'nin tamamıyla, 12 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Hilvan ilçesindeki Ovacık ve Siverek ilçesindeki Eğriçay mahalleleriyle, Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında maske takma zorunluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren kentte, tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmalarının yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Vatandaşların Yeşilırmak nehri kenarı boyunca ve benzeri gezi alanlarında toplu şekilde bir arada oturmaları, araç içinde veya dışarıda yiyecek ve içecek tüketmelerinin yasaklanması, yürüyüş ve benzeri spor faaliyetlerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dondurma, kokoreç, dürüm, köfte, çiğ köfte, mısır gibi ürün satışı yapılan işletmelerde ve büfelerde çalışan personelin maske ve eldiven takmalarının zorunlu hale getirilmesi, hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat etmeleri, bu işletme ve büfelerin çevrelerinde tabure, sandalye, bank, duvar benzeri yerlerde oturarak tüketim yapılmaması, ilgili işletmelerin önünde oluşabilecek kalabalığın sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi için işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir."

Isparta

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte Kovid-19'a yönelik tedbirlerin alınmasına devam edildiği bildirildi.

Kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın her türlü alanda ve araçlarda ikametgahlarından çıktıkları andan itibaren dönünceye kadar maske kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir." ifadesi kulanıldı.