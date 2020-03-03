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3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki yeni yapılmış binalara silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da operasyon düzenledi.
3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın liderliğini yaptığı bir suç çetesinin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde yapılmakta olan inşaat projelerini gasp ederek ele geçirdiğini bilgisini edinerek çalışma başlattı. İnşaat projelerini ele geçirdikten sonra çetenin sahte belgeler düzenleyerek gasp ettikleri bu inşaat projelerini kendileri ait gibi göstererek sattıkları tespit edildi.  Zorla el koydukları inşaat projelerinin gerçek sahipleri hakkını hukuki yollarla aramaya çalıştıklarında ise çetenin silahlı saldırı düzenledikleri ve korkuttukları öğrenildi. M.A.'nın liderliğini yaptığı suç çetesinin yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, bugün erken saatlerde İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ilçeleri ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde M.A. ile birlikte suç çetesinin üyeleri ve çeteye yardım eden kamu görevlilerinin bulunduğu 48 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 13 silah , bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda evrak ele geçirildi.  

Yakalanan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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