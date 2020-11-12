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3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a elaman ve malzeme temin eden kişilerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 24 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermi ve fişekler, çok sayıda toplanma kararı bulunan kitap, dergi ve dijital materyal ele geçirildi. Silah ve dokümanlara el koyulurken, şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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