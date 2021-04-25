  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Giresun'lu 3 kardeş Mehmet (64), Ahmet (66) ve Ziya Turun (60),  4 ay içinde yakalandıkları koronavirüsten yaşamını yitirdi.  
3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

İşçi emeklisi Mehmet Turun, aralık ayında İstanbul'da yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Mehmet Turun, tedavi gördüğü hastanede 30 Aralık'ta hayatını kaybetti. Turun, memleketi Şebinkarahisar ilçesine bağlı Saplıca köyü Licese Mahallesi'nde toprağa verildi. Mehmet Turun'un iş insanı ağabeyi Ahmet Turun da mart ayında koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Turun, 17 Mart'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.  Ahmet Turun da Şebinkarahisar'da defnedildi.

İki kardeşin ölümünü ardından ailenin en küçük erkek kardeşlerinden Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Ziya Turun da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da hastanede bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ziya Turun da 23 Nisan'da yaşamını yitirdi. Ağabeyleri gibi koronavirüs mücadelesini kaybeden Turun, Şebinkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Turun kardeşlerin, 4 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu.

'DAYANMAK ZOR'

Salgın nedeniyle 3 ağabeyini toprağa veren İsmet Turun, "8 kardeşiz. Ağabeylerimi köyümüzde toprağa koymak çok büyük acı. Ben ve ablalarım bu hastalığı yaşadık. Kimimiz atlattık, şu an bir ablam İstanbul'da tedavi görüyor; durumu ağır. Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti25 Nisan 2021 Pazar 11:10
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak25 Nisan 2021 Pazar 11:07
  • Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor25 Nisan 2021 Pazar 11:05
  • Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı25 Nisan 2021 Pazar 10:54
  • Batman Ovası'nı kuraklık vurdu; çiftçi tarlasını tankerle suluyor25 Nisan 2021 Pazar 10:21
  • Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği25 Nisan 2021 Pazar 10:20
  • Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor25 Nisan 2021 Pazar 10:19
  • ''Turistim, çifte vatandaşım'' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi25 Nisan 2021 Pazar 09:29
  • Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi25 Nisan 2021 Pazar 09:27
  • Konya'da, Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına alındı25 Nisan 2021 Pazar 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti