  • BIST 121.998
  • Altın 301,529
  • Dolar 5,9827
  • Euro 6,5617
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.
3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya terör örgütü PKK tepkisi07 Şubat 2020 Cuma 10:37
  • Kırşehir'de ekmek fiyatları rekabet nedeniyle 59 kuruşa düştü07 Şubat 2020 Cuma 10:33
  • Şi Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü07 Şubat 2020 Cuma 10:20
  • Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada07 Şubat 2020 Cuma 10:00
  • Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü07 Şubat 2020 Cuma 09:58
  • Akdeniz ve Manisa'da peş peşe depremler07 Şubat 2020 Cuma 09:45
  • Diyarbakır annelerini ziyaret etti07 Şubat 2020 Cuma 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 7 Şubat 202007 Şubat 2020 Cuma 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu: Mustafa evini yıktın mı07 Şubat 2020 Cuma 09:36
  • Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem07 Şubat 2020 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti