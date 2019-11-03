3 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Bilim Sanat Merkezi'ni ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erkmen Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışını yapacak, Valilik ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısına katılacak.

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Vodafone 41. İstanbul Maratonu koşulacak

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maratonun startını verecek.

- Organizasyon kapsamında 42 kilometre 195 metrelik maratonun yanı sıra 15 kilometrelik koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirilecek.

9- Süper Lig'de 10. haftaya Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

10- TFF 1. Lig'de 10. hafta Keçiörengücü-Giresunspor, Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor-Osmanlıspor, Altınordu-İstanbulspor müsabakalarıyla sürüyor.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray, Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

13- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto-Arhavi Voleybol, Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakaları yapılacak.

14- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları oynanacak.

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.

16- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.

17- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.