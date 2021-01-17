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3 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 3 kişinin; 2 gün önce yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı.
3 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kumluca Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim kavşağında 15 Ocak akşamı Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı otomobille Onur Turhan yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mehmet Yıldız (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu ve Onur Turan ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
 

3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobillerden birinin kavşakta dönüş için manevra yaptığı sırada, karşı yönden hızla gelen diğer otomobilin çarpma anları yer aldı. Her iki aracın da yolda savrulup, hurdaya döndüğü anlar anbean görüntülerde yer aldı.

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