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3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba hakim karşısında

MERSİN'de 3 kızına küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan S.D. (55), bir kez daha hakim karşısına çıktı.
3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba hakim karşısında

H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak önceki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

ERTELENDİ

Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.D. ve kız kardeşler ile avukatlar katıldı. Duruşmada sanık ve mağdur tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Önceki duruşmada delil yetersizliği dolayısıyla serbest bırakılan S.D.'nin tutuksuz yargılanmasına ise devam edilecek.

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