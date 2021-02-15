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3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yarın hakim karşısına çıkacak

Mersin'de 3 kızına küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.D. (55), karar duruşması için yarın hakim karşısına çıkacak.
3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yarın hakim karşısına çıkacak

Mersin'de H.G. (35) ile kız kardeşleri S.D. (33) ve S.D. (29), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı S.D. tutuklandı.

Hakkında dava açılan S.D., görülen duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları reddeden S.D., kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir yola başvurduklarını savundu.

Kız kardeşler ise daha önce yaptıkları basın toplantısında yaşadıklarını gazetecilere anlatmıştı. 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri süren H.G., yıllarca şiddet gördüğünü söylemişti. Evlenmediğini ve erkeklerden kaçtığını anlatan S.D. ise iki defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının, annesini erkeklere pazarladığını iddia etmişti. Kız kardeşler, basına verdikleri demeçlerde adaletin yerine getirilmesini istemişlerdi.

Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşmada davanın karara bağlanması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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