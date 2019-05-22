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3. köprü satılıyor mu? Çin'den açıklama geldi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin üçüncü köprüdeki payının satışı için görüşmelerin henüz bitmediğini açıkladı.
3. köprü satılıyor mu? Çin'den açıklama geldi

Pekin'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "İş arkadaşlarım da bana söyledi. Şu an Çin tarafı ile Türk tarafındaki bu görüşmeler henüz bitmedi ve devam ediyor. Biz, Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz" cevabını verdi.

ÇİNLİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Astaldi 2018 yılında Türkiye’deki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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