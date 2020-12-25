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3 kuşak müzede

Türk Tarih Müzesi Ankara'yı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında gösteriliyor.
3 kuşak müzede

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı büyük ölçüde tamamlanırken, çalışmayı gören Ankaralılar açık hava müzesindeki Türk tarihine ait heykel, rölyef ve anıtları ilgiyle geziyorlar.
Bağlıca Mahallesi'nde 55 bin metre kare alan üzerine kurulu müzede Türk tarihindeki dönüm noktaları, şanlı Türk tarihine damga vurmuş devlet adamları, komutanlar, tarihçiler, edebiyatçılar heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda yer alıyor. 7 bin metre kare kapalı müze alanında 650 kişilik konferans salonu, 10 bin kişilik kütüphane hizmet veriyor.

Müzede Göktürk Devleti Alanı, 1453 Fetih Alanı, 17 Büyük Türk Devletleri Alanı, Büyük Türk Düşünürleri Alanı, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanı, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanları, Kurtuluş Savaşı Alanı ve Çanakkale Savaşı Alanı da dikkat çekiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bu eserin Türkiye'de ve Türk dünyasında benzerinin bulunmadığını belirterek, "Türk Tarih  Müzesi ve Parkı, ilkokul çağındaki bir çocuğa da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de, tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışma. Ankara’yı ziyarete gelenlerin artık gezi rotalarına eklenecek bir müze burası. Görmeden dönmeyecekler. Böyle örnek bir projeyi ilçemize, Ankara’mıza, Türk dünyamıza kazandırmanın heyecanını yaşıyorum. Türk tarihi eşsiz bir esere kavuştu” dedi. 
 

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